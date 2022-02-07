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В Перми льготные категории школьников начали получать продуктовые наборы
Всего льготным категориям школьников выдадут 17 440 продуктовых наборов.
Формирование наборов в школах осуществляют поставщики питания на основе согласованного перечня продуктов, стоимость продуктового набора рассчитана в соответствии со значениями стоимости питания ребенка на 1 день и количества дней по пятидневке или шестидневке за указанный период. В соответствии с рекомендациями департамента образования наборы продуктов питания, выдаваемые в школах города, приводятся к единообразию и общим требованиям.
Подробности выяснял Максим Пеккер.
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