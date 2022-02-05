← В Перми глыба снега с крыши упала на автомобиль
Глава Перми Алексей Дёмкин побывал с рабочим визитом на предприятии «Камский кабель» →
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← В Перми глыба снега с крыши упала на автомобиль
Глава Перми Алексей Дёмкин побывал с рабочим визитом на предприятии «Камский кабель» →
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04.02.2022 в 12:00
04.02.2022 в 11:50
04.02.2022 в 11:20
02.02.2022 в 17:05
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04.02.2022 в 10:23
02.02.2022 в 17:20
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Глава Перми Алексей Дёмкин побывал с рабочим визитом на предприятии «Камский кабель»
В выходные в Перми будут принимать пациентов 15 амбулаторных центров
В Перми глыба снега с крыши упала на автомобиль
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 04.02.2022
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В Перми глыба снега с крыши упала на автомобиль
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 04.02.2022
МЧС предупреждает о сильном снегопаде
Неработающие пенсионеры начали получать выплаты, проиндексированные на 8,6 %
Число заболевших коронавирусом в Прикамье превысило 200 тысяч
Кто представит Прикамье на Олимпийских играх-2022 в Пекине
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