В Перми глыба снега с крыши упала на автомобиль. Водитель в этом время был в салоне и чудом остался жив. Машина - всмятку. Оттепель приготовила людям неприятный сюрприз сверху.В таких случаях говорят – родился в рубашке. По словам очевидцев происшествия, водитель приехал отдать онлайн-заказ, как вдруг с кровли произошёл сход снежной массы. Мужчина в этот момент находился в салоне автомобиля, несмотря на серьезные повреждения кузова, отделался лишь ушибом руки.Синоптики предупреждали: в первых числах февраля будет много осадков! Потепление! Но за дело рабочие как обычно взялись, когда уже всё случилось.Это, конечно, не оправдание для обслуживающей организации, которая должна была вовремя почистить крышу, но снега в этом году действительно много.В региональной инспекции Госжилнадзора не устают напоминать. Своевременная уборка придомовой территории, а также содержание кровли – обязанность УК, ТСЖ, ТСН, ЖСК. А вот ответственность за сход снега и наледи с самостоятельно установленного козырька, например над балконом, несут собственники помещений. В этом случае во время оттепели лучше подстраховаться и вызвать профессионалов.В мэрии Перми рассказали, что в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями специалистами администраций районов усилен контроль за уборкой снега и льда с крыш домов. Так, в краевой столице с середины января было выявлено почти две тысячи нарушений содержания кровель.Иван Крохалев, начальник отдела ЖКХ администрации Ленинского района города Перми: "В ежедневном режиме проводится обход многоквартирных домов. Понятно, что по результатам обходов, мы информируем УК и, естественно, что, по сути, каждый день идёт сводка в департамент ЖКХ о количестве обходов и принятых мерах".В Березниках произошел аналогичный случай. Судя по сообщениям из соцсетей, снежный ком на авто съехал с крыши поликлиники № 1. Итог – лобовое стекло под замену. Причем во всех подобных случаях пока есть относительно позитивная составляющая – в списке пострадавших только имущество. При этом те, кому поручено следить за тем, что над головой, порой надеются на тот самый авось.