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Глава Перми Алексей Дёмкин побывал с рабочим визитом на предприятии «Камский кабель»
Виктор Павлов, технический директор ООО «Камский кабель»: "В 2019 году приняли решение принять участие в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости». Выбрали принципиально самый старый цех, в цехе четыре участка, взяли один пилотный. Отработали его за полгода. Это цех мы закончили полностью своими силами. Девятый цех тоже сделали своими силами, сейчас у нас на очереди следующий цех".
«Камкабель» сегодня не только крупный налогоплательщик, но и работодатель двух с половиной тысяч человек. Завод еще и активный социальный партнёр администрации краевой столицы. А в своем родном Орджоникидзевском районе предприятие постоянно включается и в работу по организации досуга жителей, помогая в проведении культурно-массовых мероприятий.
Алексей Демкин, глава Перми: "Практически вся страна потребляет пермский кабель. Как отмечает губернатор Пермского края Дмитрий Николаевич Махонин, чем выше будет производительность, качественнее продукция, выпускаемая пермским предприятием, тем они будут более востребованы, более конкурентны на рынке. И тем самым будут улучшать экономику Прикамья".
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