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Неработающие пенсионеры начали получать выплаты, проиндексированные на 8,6 %
В результате страховая пенсия по старости неработающих пенсионеров увеличилась в среднем на полторы тысячи рублей. Ее средний размер теперь составляет почти 19 тысяч рублей. Социальные пенсии будут проиндексированы на 7,7 процента с 1 апреля.
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