МЧС предупреждает о сильном снегопаде

По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 04-05 февраля 2022 года днем местами по центральным районам края ожидается сильный снег, в отдельных районах налипание мокрого снега, гололед, туман.Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует водителям быть предельно осторожным и внимательным. Неопытным водителям следует воздержаться от поездок за рулем автомобиля. Прежде чем выехать на трассу, убедитесь в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия. При движении соблюдайте скоростной режим, управляйте транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и природные условия, в частности видимость в направлении движения. Проявлять особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах.Пешеходам, чтобы избежать травм при гололедице, стоит подобрать не скользящую обувь с устойчивой, желательно – микропористой или ребристой подошвой. Также можно приобрести специальные съемные подошвы для ходьбы по гололеду. Во время перемещения по улице не нужно спешить, избегайте резких движений, постоянно смотрите себе под ноги. Передвигаясь по льду, наступайте на всю подошву. Пожилым людям рекомендуем использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.