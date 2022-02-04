Число заболевших коронавирусом в Прикамье превысило 200 тысяч

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По состоянию на утро 4 февраля в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 377 146 человек. 1 308 027 жителей завершили курс вакцинации.
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 209 пациентов. Из них 81 подключен к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончался 7 851 человек.
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