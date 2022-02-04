Кто представит Прикамье на Олимпийских играх-2022 в Пекине
Кто же может "выстрелить" на играх в Пекине? Прежде всего верят болельщики в первый и третий номера женской сборной по санному спорту - чусовлянок Татьяну Иванову и Екатерину Катникову. 30-летняя Иванова- самая титулованная отечественная саночница, в ноябре получила неприятную травму на связках и косточке. Однако уже в январе на любимой трассе в Латвии выиграла спринт и стала третьей в классическом заезде.
Звёздным часом 27-летней Екатерины Катниковой стал домашний чемпионат мира в Сочи в 2020 году. Достаточно сенсационно выиграла спринт и классическую гонку у женщин, оформив золотой дубль. Эта победа стала для России первой за 42 года в соревнованиях среди женщин.
Третьими в карьере Игры в Китае станут для прыгуна на лыжах с трамплина из Перми 28-летнего Евгения Климова. В Сочи спортсмен выступал в лыжном двоеборье: в прыжках с трамплина занял третье место, и ожидаемо провалил 10 км. Логично, ушёл в чистые прыжки. В Пхенчхане вошёл в 30-ку. Зато, после победил в зачете летнего Гран-при и первым в истории отечественного спорта среди мужчин выиграл зимний этап в польской Висле. Лыжница Мария Истомина- дебютантка. 24-летняя уроженка села Усть-Буб, что в Сивинском округе, в Пекин отправляется за опытом, но может рассчитывать и на участие в эстафете. Заниматься лыжами девушка начала в 16 лет, но уже успела поучаствовать в двух чемпионатах мира. Дистанции -марафон и 10 км свободным стилем в Австрии и Германии в пределах третьего десятка. На Играх в Китае будут еще несколько спортсменов, родившихся в Пермском крае, но выступающих за другие регионы. Саночница Виктория Демченко появилась на свет в Чусовом, где в то время жил и тренировался ее прославленный отец Альберт Демченко. Поклонники фигурного катания будут следить за выступлением действующих чемпионов мира Анастасии Мишиной и березниковца Александра Галлямова. А для уроженки Кунгура Анастасии Чирцовой пекинская Олимпиада станет третьей по счету. В Сочи она была 26-й в ски-кроссе, в Пхенчхане – уже 15-й. Зимние игры в Поднебесной продлятся до 20 февраля, всего разыграют 109 комплектов наград. 217 спортсменов представят нашу страну под названием и флагом Олимпийского комитета России.
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