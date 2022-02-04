Кто представит Прикамье на Олимпийских играх-2022 в Пекине

В Пекине сегодня в 17:00 по пермскому времени стартует церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Пермский край отправил за победами рекордное число своих спортсменов — за медали поборются восемь человек. Одними из первых соревновательную программу олимпийских игр в Китае начинают фристайлеры. В этих зрелищных баталиях на территории снежного парка Гентин выступят сразу четыре спортсменки из Прикамья - Анастасия Смирнова, Виктория Лазаренко, Анастасия Первушина и Полина Чудинова.Старшей из всех- Первушиной – всего 24 года, остальным нет еще и двадцати, что в перспективе обещает ещё не одну Олимпиаду, но шансы есть уже сейчас. На прошлогоднем Чемпионате мира в Казахстане Анастасия Смирнова завоевала «бронзу» в классическом могуле, Виктория Лазаренко заняла высокое девятое место. Ещё лучше выступили дуэтом. Пока не в олимпийском парном могуле Смирнова забрала «золото», Лазаренко - «серебро». Татьяна Чеснокова, министр физической культуры и спорта Пермского края: "Это отдельная история- вишенка на торте- полный состав сборной России по фристайлу- женская часть состоит из чусовских девчонок". Бороться за золото пекинской Олимпиады в составе национальной команды также будут: лыжница Мария Истомина, летающий лыжник Евгений Климов, саночницы Татьяна Иванова и Екатерина Катникова. По размерам пермское представительство — третье в Приволжском округе. Впереди- Башкортостан с чёртовой дюжиной, 12 спортсменов - у нижегородцев. В шести регионах округа отправить в сборную было некого. Правда, и потери в стане пермяков последовали сразу. Несбывшейся мечтой останется текущая Олимпиада для биатлонистки Валерии Васнецовой - твердой участницы российской эстафетной сборной ,которая в этом сезоне завоевала несколько медалей на этапах Кубка мира. Виной стали два положительных ПЦР- теста, полученные уже в Пекине. Не выступят и могулисты из Чусового Андрей Махнев и Артем Шульдяков. Из-за проблем с въездом на этапы Кубка мира, которые проходили в Северной Америке, они не смогли набрать очки, необходимые для получения олимпийской квоты.Кто же может "выстрелить" на играх в Пекине? Прежде всего верят болельщики в первый и третий номера женской сборной по санному спорту - чусовлянок Татьяну Иванову и Екатерину Катникову. 30-летняя Иванова- самая титулованная отечественная саночница, в ноябре получила неприятную травму на связках и косточке. Однако уже в январе на любимой трассе в Латвии выиграла спринт и стала третьей в классическом заезде.Звёздным часом 27-летней Екатерины Катниковой стал домашний чемпионат мира в Сочи в 2020 году. Достаточно сенсационно выиграла спринт и классическую гонку у женщин, оформив золотой дубль. Эта победа стала для России первой за 42 года в соревнованиях среди женщин.Третьими в карьере Игры в Китае станут для прыгуна на лыжах с трамплина из Перми 28-летнего Евгения Климова. В Сочи спортсмен выступал в лыжном двоеборье: в прыжках с трамплина занял третье место, и ожидаемо провалил 10 км. Логично, ушёл в чистые прыжки. В Пхенчхане вошёл в 30-ку. Зато, после победил в зачете летнего Гран-при и первым в истории отечественного спорта среди мужчин выиграл зимний этап в польской Висле. Лыжница Мария Истомина- дебютантка. 24-летняя уроженка села Усть-Буб, что в Сивинском округе, в Пекин отправляется за опытом, но может рассчитывать и на участие в эстафете. Заниматься лыжами девушка начала в 16 лет, но уже успела поучаствовать в двух чемпионатах мира. Дистанции -марафон и 10 км свободным стилем в Австрии и Германии в пределах третьего десятка. На Играх в Китае будут еще несколько спортсменов, родившихся в Пермском крае, но выступающих за другие регионы. Саночница Виктория Демченко появилась на свет в Чусовом, где в то время жил и тренировался ее прославленный отец Альберт Демченко. Поклонники фигурного катания будут следить за выступлением действующих чемпионов мира Анастасии Мишиной и березниковца Александра Галлямова. А для уроженки Кунгура Анастасии Чирцовой пекинская Олимпиада станет третьей по счету. В Сочи она была 26-й в ски-кроссе, в Пхенчхане – уже 15-й. Зимние игры в Поднебесной продлятся до 20 февраля, всего разыграют 109 комплектов наград. 217 спортсменов представят нашу страну под названием и флагом Олимпийского комитета России.