В Перми будет создан городской питомник растений

Глава Перми Алексей Дёмкин подписал постановление о создании муниципального казенного учреждения «Городское зелёное строительство». Как пояснили в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми, его основной целью будет являться выращивание посадочного материала для озеленения территории города, осуществление посадок, проведение сезонных мероприятий по защите деревьев и кустарников."Сейчас для нужд муниципалитета крупномеры закупаются в других регионах. Эффективнее заготавливать нужный посадочный материал самим, муниципальный питомник будет выращивать растения, потом высаживать на улицах, парках и скверах, ухаживать за зелеными насаждениями и мониторить их состояние. Питомник будет расположен вблизи Восточного обхода, готовится техническое задание на проектирование. Питомник начнёт работать уже в этом году – весной и летом будут подготовлены поля и сопутствующая инфраструктура, осенью стартуют первые высадки саженцев на доращивание. Конечно, процесс создания питомника небыстрый, но мы планируем выйти на проектную мощность (более 13 тысяч крупномеров в год) через 5 лет, - сообщил глава Перми Алексей Дёмкин в своём Instagram-аккаунте.Создание питомника растений будет способствовать массовой реновации зеленых насаждений и обеспечению благоприятной окружающей среды городского пространства.