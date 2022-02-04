← Ученье - Сеть: школы края массово переходят на дистант
В Прикамье с рельсов сошел грузовой состав
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← Ученье - Сеть: школы края массово переходят на дистант
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04.02.2022 в 12:00
04.02.2022 в 11:50
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Ученье - Сеть: школы края массово переходят на дистант
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 03.02.2022
Вынесен приговор по делу о мошенничестве при строительстве нового зоопарка
В Прикамье обсудили реализацию нацпроекта "Образование"
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