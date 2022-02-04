Ученье - Сеть: школы края массово переходят на дистант

4 февраля на дистанционное обучение переходят школы Гаинского, Кудымкарского и Суксунского округов. 3 февраля это было сделано, помимо Перми, Березников, Соликамска и Верещагино, еще в семи муниципалитетах. Передышка везде пока взята на неделю, то есть до 9 февраля. Затем у младших классов начнутся каникулы, а судьбу остальных решит эпидемическая обстановка.

На голове новогодний колпак, под ногами любимый пес Ричи - в такой обстановке Максим Бельский готов постигать любые науки. Дистанционное обучение в первую очередь дарит комфорт, пусть и немного в ущерб знаниям.

Максим Бельский: "Ты никуда не ходишь, сидишь, тебе комфортно у себя дома".В соседней комнате мама Светлана объясняет первокласснице Александре новую тему. Без помощи взрослых втянуться в учебный процесс практически невозможно. Но здесь осталось только неделю продержаться, потом у первоклассников по плану начинаются каникулы.

Светлана Бельская: "В процессе обучения все равно вопросы у нее возникают, она приходит, спрашивает, что нужно сделать в задании". Кому не повезло, так это 9-классникам. На дату окончания карантина у них намечен первый экзамен ОГЭ - 9 февраля устный допуск по русскому языку. В этой ситуации Алена предпочла бы очные занятия с учителем.

Алена Овчинникова: "С учителями гораздо лучше, потому что ты четко выполняешь задания. Волнение, конечно же, есть перед экзаменом, потому что это первый наш экзамен ответственный в жизни".

В школе тем временем идеальная тишина. Учителя приходят на работу как раньше, но все занятия проводят онлайн. На карантине школа выглядит пустынно, но некоторым родителям все же придется сюда прийти - с понедельника в учебных заведениях начинают выдавать сухой паек. Он положен ученикам с 5 по 11 класс из семей льготных категорий. У каждой школы свой график, с ним можно ознакомиться на сайте учебного заведения. Набор продуктов рассчитан пока на 6 дней.

Еще один повод зайти - отсутствие в семье домашнего компьютера, без этого ребенок просто не сможет сейчас учиться. В 14-й пермской школе на это случай приготовили 20 ноутбуков. В прошлый раз при выходе на дистант были востребованы 7 комплектов, на сегодня поступила только одна заявка. В каждом учебном заведении есть свой резерв оргтехники, а процедура передачи уже отработана. Наталья Копылова, директор школы №14 г. Перми: "Родители должны будут предоставить паспорт, что они действительно являются учениками нашей школы и все-таки относятся к одной из льготных категорий".

Строго говоря, дистанционное обучение - это не только онлайн уроки. Большое значение придается самообразованию. Для этого для всех прикамских школьников сегодня открыт бесплатный доступ к трем платформам: Российская электронная школа, MAKETEST и Мобильное электронное образование. Здесь есть и видеоуроки, и готовые тесты для проверки, все заведены на портал Эпос.Школа. Раиса Каcсина, министр образования и науки Пермского края: "Достаточно зайти в Эпос. Безопасно, во-первых, строго отобранный контент".

А пока география введения дистанционного обучения в крае только расширяется. С 3 по 9 февраля школы закрыты в Перми, Березниках, Кудымкаре, Кунгурском, Соликамском, Большесосновском, Сивинском, Карагайском, Оханском, Краснокамском, Верещагинском округах, с 4 по 10 февраля добавляются еще Гайны, Суксун и Кудымкарский округ.