«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 03.02.2022
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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02.02.2022 в 17:05
24.01.2022 в 14:25
19.01.2022 в 10:50
05.01.2022 в 15:00
05.01.2022 в 10:30
02.02.2022 в 17:20
31.01.2022 в 12:20
27.01.2022 в 09:30
26.01.2022 в 09:00
24.01.2022 в 14:25
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 03.02.2022
Пермские спортивные клубы переносят игры из-за коронавируса
Министр образования и науки рассказала о тонкостях дистанта
На Западном обходе произошло 5 аварий
Вынесен приговор по делу о мошенничестве при строительстве нового зоопарка
Зимняя Олимпиада. Болеем за наших!
В Прикамье обсудили реализацию нацпроекта "Образование"
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Комедия «Непослушник» выходит в большой прокат
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В Перми гостит легендарный нефтяник Генадий Шмаль
Березники представили программу развития территории на краткосрочную и долгосрочную перспективу
Снежная каша и гигантские сосульки. В Перми усиливают контроль за содержанием дворовых территорий
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Школы, ссузы, учреждения допобразования в Перми, Березниках, Верещагино и Соликамске переходят на дистант
«Лыжня России-2022» в Прикамье пройдет в онлайн формате
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 02.02.2022
В Перми льготные категории школьников начнут получать продуктовые наборы с 7 февраля
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В Перми объявлен аукцион на размещение зарядных станций для электромобилей
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Вынесен приговор по делу о мошенничестве при строительстве нового зоопарка
В Прикамье обсудили реализацию нацпроекта "Образование"
В Прикамье за сутки COVID-19 диагностирован у 3 845 человек
На Прикамье надвигается мощный снегопад
В Перми открылись торговые ряды «Регионов России»
В Перми гостит легендарный нефтяник Генадий Шмаль
Березники представили программу развития территории на краткосрочную и долгосрочную перспективу
Снежная каша и гигантские сосульки. В Перми усиливают контроль за содержанием дворовых территорий
В Перми на ближайшую неделю отменяются массовые катания на коньках
ТЮЗ перенес празднование 40-летия творческой деятельности Михаила Скоморохова
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