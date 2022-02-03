Вынесен приговор по делу о мошенничестве при строительстве нового зоопарка
Компания «РЖДстрой» занималась строительством зданий и сооружений зоопарка в микрорайоне Нагорный. По данным следствия, Илья Козырев подписывал акты о приемке работ, которые подрядчик фактически не выполнял. В результате региональному бюджету был причинен ущерб на сумму более 353 миллионов рублей. Козырев вину признал и пошел на сделку со следствием - дело рассматривалось в особом порядке. Ленинский районный суд приговорил его к 4 годам лишения свободы и штрафу в размере 900 тыс. руб.
Напомним, остальные фигуранты своей очереди еще ждут. Это бывший руководитель краевого управления капитального строительства Дмитрий Левинский, которого считаю главным в преступной группе, его подчиненный Виталий Габов и скрывающийся от следствия предприниматель Артём Юрьев.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Прикамье обсудили реализацию нацпроекта "Образование"
В Прикамье за сутки COVID-19 диагностирован у 3 845 человек
На Прикамье надвигается мощный снегопад
В Перми открылись торговые ряды «Регионов России»
В Перми гостит легендарный нефтяник Генадий Шмаль
Березники представили программу развития территории на краткосрочную и долгосрочную перспективу
Снежная каша и гигантские сосульки. В Перми усиливают контроль за содержанием дворовых территорий
В Перми на ближайшую неделю отменяются массовые катания на коньках
ТЮЗ перенес празднование 40-летия творческой деятельности Михаила Скоморохова
В Перми участились кражи люков
Добавить комментарий: