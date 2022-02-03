В Прикамье обсудили реализацию нацпроекта "Образование"

На заседании правительства Пермского края под председательством губернатора Дмитрия Махонина обсудили реализацию нацпроекта "Образование". В рамках повестки подвели итоги 2021 года и озвучили планы на текущий. Так, уже открыта новая школа в Березниках. В планах на этот год - открытие еще пяти на 4500 мест, 4 из них будут в Перми, а одна - в Кунгуре. Еще одна тема - оснащение образовательных учреждений современным оборудованием. В муниципалитетах региона появляются центры "Точка роста" и свои кванториумы.Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: "Дополнительно к средствам, которые выделяются в рамках нацпроекта, у нас идет строительство школ в рамках средств регионального бюджета. В общей ложности в прошлом году было сдано 9 школ. В 2022 году мы построим еще 11 школ и сдадим их".