В Перми гостит легендарный нефтяник Генадий Шмаль

В Перми гостит легендарный в среде нефтедобытчиков человек. Генадий Шмаль стоял у истоков разработки месторождений Сибири. А начинал свой трудовой путь он в Березниках. Сегодня Генадий Шмаль возглавляет Российский союз нефтегазопромышленников.Модель, показывающая принцип действия - один из экспонатов музея пермской нефти, которую в апреле 1929 года обнаружил профессор Павел Преображенский на территории Верхнечусовских городков параллельно с месторождением калийных солей.

"Триста метров! Как показали последующие события, в Татарстане, в Башкирии, там глубина залегания нефти свыше тысячи метров".

Гость пермских лукойловцев - Генадий Шмаль, человек-история, который начинал свой путь в Березниках, инженером-технологом титаномагниевого комбината, а затем встал у истоков сибирской нефтедобычи.

Григорий Волчек, историк нефти: "Он с середины 60-х годов был активнейшим участником и одним из организаторов, руководителей, освоения Сибири, Западно-Сибирского нефтегазового комплекса. Поражаюсь его интеллекту, его нефтегазовому интеллекту, это настоящая энциклопедия советской и российской нефтянки".

Сейчас Генадий Иосифович стоит во главе российского Союза нефтегазопромышленников. И точно так же, ездит по стране, общаясь с представителями отрасли, которая развивается, в том числе и в Прикамье.

Генадий Шмаль, президента Союза нефтегазопромышленников России: "Есть более глубокие горизонты, они ещё недостаточно хорошо изучены, есть оторочки самые разные, подсолевые отложения, то есть, есть, где работать! И наверняка ещё есть и районы, в которых ещё не ступала нога человека".

Нефтяники работают, используя современные технологии, добираются до тех залежей, что раньше казались недоступными, ежегодно повышая уровень добычи, сейчас это более 15 миллионов тонн в год. При этом опыт региона интересен российским и зарубежным специалистам, и речь не только о нефтедобыче.

Пермская вертикаль, что называется - от и до, геологоразведка, непосредственно нефтедобыча, переработка и сбыт готовой продукции. В музее пермской нефти в миниатюре мы видим путь нефти - от месторождения до автозаправочной станции.

На сегодняшний день «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае - это крупнейший представитель нефтегазовой отрасли. Соответственно, и налогоплательщик - поступления в бюджет региона только за прошлый год более 11 миллиардов рублей. Что же касается таких встреч - они нужны, уверены нефтяники, особенно, когда ограничений не будет - с молодыми специалистами, студентами и школьниками.