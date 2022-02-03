В Перми открылись торговые ряды «Регионов России»
Теперь понятно, как так легко продавцы за прилавками разделывают морские деликатесы и мясные изделия.
А есть ещё сладости, специи, орехи и сухофрукты, сыры, мёд. И это далеко не всё. На выставку приехали несколько десятков участников из разных городов и стран. Помимо продуктового сектора на прилавках большой выбор верхней и повседневной одежды для детей и взрослых, трикотажа, есть комплекты в стиле Бохо, монгольская шерсть и белорусский лён, а также обувь и головные уборы. Роза Азимбатова только пришла и сразу же купила двухстороннюю дублёнкуЕсть товары для дома и сада. Ассортимент этого отдела подойдет тем, кто уже задумывается о дачном сезоне. Например, сучкорез справится со своей задачей на раз, два, три.
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Если необходимо укрепить иммунитет, пожалуйста – алтайские травы.
Для здоровья и хорошего настроения подойдут молочные продукты из Удмуртии.
Наталья Тронина: "У нас есть и молоко, и кисломолочная продукция: кефир, творог, есть йогурты различных видов, масло сливочное очень вкусное, масло шоколадное".
Многообразие товаров со всех уголков России представлено на Пермской ярмарке до конца недели.
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