Березники представили программу развития территории на краткосрочную и долгосрочную перспективу

Представители мэрии Березников успешно защитили у губернатора Прикамья план преображения городского округа, рассчитанный до 2029 года. Такие же стратегии сейчас разрабатывают и должны утвердить и все остальные муниципалитеты региона. Что же предлагается сделать в столице Верхнекамья?В Березниках многие местные жители свои лучшие воспоминания связывают с городским парком. Уже в этом году здесь планируют обновить инженерную инфраструктуру, уложить современное покрытие, озеленить территорию, построить сцены и даже есть идея по созданию скейт-парка.В 2018 году город Березники объединился с Усольским муниципальным районом, теперь это единый городской округ. И к промышленному потенциалу самого большого города Верхнекамья добавилось еще и уникальное историческое наследие. Историко-архитектурный музей «Строгановские палаты» ежегодно привлекает тысячи туристов со всего мира.Здесь уже в апреле этого года начнется масштабное преображение. Планируют построить новый амфитеатр на 250 посадочных мест, создать отдельные зоны для отдыха взрослых и детей, восстановить торговые ряды, а также будет реконструирована часть набережной.Ольга Кокшарова, начальник управления культуры администрации г. Березники: "Мы будем восстанавливать, сохраняя историю, относясь к этому бережно и восстанавливая ее с современным обликом".По поручению губернатора Пермского края каждый муниципалитет должен разработать программу развития территории, как на краткосрочную, так и долгосрочную перспективу. Ранее такую программу представил Кунгур, сегодня свой проект защищают Березники.Константин Светлаков, глава г. Березники: "Мы это делаем для того, чтобы в нашем городе было комфортно жить. И нам бы хотелось, чтобы молодежь оставалась в нашем городе, и кроме того, к нам приезжали молодые люди, новые семьи, чтобы у нас жить, работать".Краевые власти сегодня нацелены на комплексное развитие территорий, для этого все средства хороши. Отсюда объединение всех бюджетов и одновременное участие в проектах самых разных уровней.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Конечно, мы рассчитываем на национальные проекты, конечно, мы рассчитываем где-то на крупные промышленные предприятия. Но вопрос, связанный с поддержкой из краевого бюджета, он будет, наверно, основополагающим".Березниковская программа рассчитана до 2029 года. Губернатор поддержал ее и поручил профильным ведомствам детально проработать программу на своем уровне. Так что кроме городского парка и Усолья Строгановского в ближайшее время должна продолжиться реконструкция городской детской больницы и кинотеатра «Авангард», в центре планируют обновить фасады многоквартирных домов, а также начнутся работы по созданию баскет-холла.