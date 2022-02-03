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Березники представили программу развития территории на краткосрочную и долгосрочную перспективу
Здесь уже в апреле этого года начнется масштабное преображение. Планируют построить новый амфитеатр на 250 посадочных мест, создать отдельные зоны для отдыха взрослых и детей, восстановить торговые ряды, а также будет реконструирована часть набережной.
Ольга Кокшарова, начальник управления культуры администрации г. Березники: "Мы будем восстанавливать, сохраняя историю, относясь к этому бережно и восстанавливая ее с современным обликом".
По поручению губернатора Пермского края каждый муниципалитет должен разработать программу развития территории, как на краткосрочную, так и долгосрочную перспективу. Ранее такую программу представил Кунгур, сегодня свой проект защищают Березники.
Константин Светлаков, глава г. Березники: "Мы это делаем для того, чтобы в нашем городе было комфортно жить. И нам бы хотелось, чтобы молодежь оставалась в нашем городе, и кроме того, к нам приезжали молодые люди, новые семьи, чтобы у нас жить, работать".
Краевые власти сегодня нацелены на комплексное развитие территорий, для этого все средства хороши. Отсюда объединение всех бюджетов и одновременное участие в проектах самых разных уровней.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Конечно, мы рассчитываем на национальные проекты, конечно, мы рассчитываем где-то на крупные промышленные предприятия. Но вопрос, связанный с поддержкой из краевого бюджета, он будет, наверно, основополагающим".
Березниковская программа рассчитана до 2029 года. Губернатор поддержал ее и поручил профильным ведомствам детально проработать программу на своем уровне. Так что кроме городского парка и Усолья Строгановского в ближайшее время должна продолжиться реконструкция городской детской больницы и кинотеатра «Авангард», в центре планируют обновить фасады многоквартирных домов, а также начнутся работы по созданию баскет-холла.
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