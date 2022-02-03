Снежная каша и гигантские сосульки. В Перми усиливают контроль за содержанием дворовых территорий

В Перми инспекторам районных управлений благоустройства поручено ежедневно проверять дворы жилых домов. До тех пор, пока нерадивые коммунальщики не вычистят там всё как следует. Это же касается и очистки крыш.Выбраться из снежной каши во дворе дома по улице Юрша на легковом автомобиле тяжело, говорит водитель Владимир. После снегопадов наблюдает здесь регулярные заторы.Двор на Юрша признан неудовлетворительным. Контроль за уборкой снега в городе ведут специалисты районных администраций и департамента ЖКХ.Александр Ракинцев, заместитель начальника департамента ЖКХ администрации Перми: Колейность не должна превышать пяти сантиметров. Здесь нарушено данное требование".Многочисленные обращения от жителей поступают в социальных сетях, в том числе, в аккаунты главы Перми Алексея Дёмкина. Главам районных администраций поставлена задача усилить контроль за содержанием дворовых территорий. Качество уборки специалисты теперь проверяют ежедневно.Радик Назаров, заместитель начальника отдела благоустройства администрации Мотовилихинского района: "За прошлую неделю обследовано порядка 400 домов, из них выявлено 111 нарушениями. Основные нарушения — отсутствие мероприятий по ликвидации снежных ледовых образований с кровли зданий".Все недочеты заносятся в протокол. Вот улица Крупская — люди идут по проезжей части, мимо заваленного снегом тротуара. А это Рабочий посёлок — здесь сосульки размером с подростка.Дом по улице Инженерная в Мотовилихе. Метровые сосульки здесь, по словам жильцов, висят каждую зиму. Как над подъездами, так и над продуктовым магазином.Александр Ракинцев, заместитель начальника департамента ЖКХ администрации Перми: "Дом находится в обслуживании УК «Куб». Здесь явно видно, что снег никогда не чистился".В адрес управляющей компании уже направлено уведомление с требованием устранить нарушения. За последние две недели специалисты провели больше 20 тысяч подобных проверок в пермских дворах. В 90 процентах случаев замечания устраняются.Александр Ракинцев, заместитель начальника департамента ЖКХ администрации Перми: "После получения уведомления УК в большинстве случаев отрабатывают. У нас по статистике выявленные нарушения в 90 процентах случаев устраняются без применения мер административного воздействия со стороны надзорных органов".Особую роль играют и сами жильцы. Отправляют жалобы в районные администрации и местные отделы ЖКХ. Вот образцовый двор возле дома на Уинской. Снег здесь управляющая компания убирает регулярно, говорит пенсионер Александр Мельницын.Александр Мельницын: "Третий раз трактором идет капитальная уборка. А так каждый день дворник всегда выходит".Замечания по уборке придомовых территорий необходимо адресовать в обслуживающие организации. При отсутствии реакции — обращаться по телефону в Инспекцию государственного жилищного надзора. Как это уже сделали жильцы дома по улице Юрша.