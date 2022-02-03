В Перми на ближайшую неделю отменяются массовые катания на коньках

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Так, закрываются 8 муниципальных катков: «Гайва» (улица Карбышева, 52), «Авангард» (улица Светлогорская, 14), «Юность» (улица Революции, 27), «Фаворит» (улица Репина, 69), «Спутник» (улица Мензелинская, 12), «Победа» (улица Обвинская, 9), «Молния» (улица Волховская, 26), каток у Пермской печатной фабрики – филиала АО «Гознак» (улица Кавалерийская, 3а), а также каток на набережной. О возобновлении работы муниципальных катков будет объявлено дополнительно.
Напомним, с 3 по 9 февраля в школах и организациях допобразования приостанавливается учебный процесс в очном формате.
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