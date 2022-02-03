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ТЮЗ перенес празднование 40-летия творческой деятельности Михаила Скоморохова
Об этом сообщается на странице театра в соцсети:
«8 и 9 февраля концерты “Эпоха Скоморохова” не состоятся. Новую дату юбилейных вечеров сообщим позднее. Билеты с сохранением мест действительны!» .
По данным «Нового компаньона», из 30 артистов на больничный ушли девять человек, в том числе исполнители главных ролей.
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