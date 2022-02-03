Школы, ссузы, учреждения допобразования в Перми, Березниках, Верещагино и Соликамске переходят на дистант

3 февраля школы, средние учебные заведения и учреждения дополнительного образования Перми, Березников, Верещагинского и Соликамского городских округов переходят на дистанционную форму обучения до 9 февраля. Об этом сообщили во время брифинга представители Роспотребнадзора.Решение принято ввиду резкого роста числа заболевших ОРВИ, гриппом и коронавирусом детей и педагогов. При этом, как отмечено, есть и случаи заражения штаммом Омикрон, но пока единичные. Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: "Бесплатное питание будут получать, сейчас очень важную фразу говорю, в виде сухих пайков дети 5-11 класса из малоимущих семей, это первая категория. Вторая категория - это дети с ОВЗ. Третья категория в некоторых муниципалитетах - многодетные семьи. И все дети из коррекционных школ".В Министерстве образования заявили, что школы к введению дистанта готовы. Занятия будут проводиться как онлайн, так и самостоятельно. Семьям, у которых нет или не хватает необходимой техники, учебные заведения готовы предоставить ноутбуки.