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Школы, ссузы, учреждения допобразования в Перми, Березниках, Верещагино и Соликамске переходят на дистант
Решение принято ввиду резкого роста числа заболевших ОРВИ, гриппом и коронавирусом детей и педагогов. При этом, как отмечено, есть и случаи заражения штаммом Омикрон, но пока единичные. Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: "Бесплатное питание будут получать, сейчас очень важную фразу говорю, в виде сухих пайков дети 5-11 класса из малоимущих семей, это первая категория. Вторая категория - это дети с ОВЗ. Третья категория в некоторых муниципалитетах - многодетные семьи. И все дети из коррекционных школ".
В Министерстве образования заявили, что школы к введению дистанта готовы. Занятия будут проводиться как онлайн, так и самостоятельно. Семьям, у которых нет или не хватает необходимой техники, учебные заведения готовы предоставить ноутбуки.
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