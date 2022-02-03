«Лыжня России-2022» в Прикамье пройдет в онлайн формате

С учетом роста заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в стране и в регионе МинспортомПермского края принято решение о проведении всероссийских соревнований «Лыжня России-2022» в Прикамье в формате онлайн.Пройти регистрацию участникам «Лыжни России» необходимо в период до 12 февраля. Для этого будет необходимо указать персональные данные: фамилию, имя, отчество, точную дату рождения, место проживания, электронную почту, номер контактного телефона. Лыжникам, выбравшим дистанции 5 000 метров и 10 000 метров кроме самостоятельного внесения результата в личный кабинет также потребуется загрузить скриншот с устройства или программы на мобильном телефоне с фиксацией трассировки и времени прохождения дистанции, а также фото с лыжами, в лесу на трассе.Итоги подведут 12-13 февраля 2022 года. Победителей определят по результатам рейтинга участников в каждой из дистанции с разделением по возрастным категориям. Организаторы отмечают, что на дистанциях 500 метров и 2 022 метра подведение итогов не предусмотрено.