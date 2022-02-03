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Возле Лобаново не будут размещать новое кладбище
Власти Пермского района собирались разместить кладбище площадью 41 гектар (на понимание: футбольное поле - это 1 Га) в километре юго-восточнее деревни Горбуново. Летом 2020 жители близлежащих поселков — Лобаново, Кольцово и других, а также монахини Успенского женского монастыря, находящегося поблизости, обращались к краевым властям с просьбой разобраться в проблеме. Активисты считали незаконным размещение погоста в этой локации.
Зимой 2021 года члены СНТ «Майский» подали иск в суд к Земскому собранию Пермского района, требуя признать недействующим изменение генплана Лобаново, возле которого планируется устроить новое кладбище. Садоводы говорили, что кладбище разместится слишком близко от поселений и реки Безгузы, впадающей в реку Сыру. Отмечалось, что все эти факторы, а также не подходящая для погоста почва на участке могут привести к тому, что грунтовые воды с кладбища попадут в водоемы поселков.
Кроме того, краевое минимущество, обнаружив в действиях администрации Пермского района нарушения, предписало отменить распоряжение об изменении разрешенного вида использования участка под кладбище.
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