«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 02.02.2022
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
|
|Главная Новости Видео О нас
|в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
|
02.02.2022 в 17:05
24.01.2022 в 14:25
19.01.2022 в 10:50
05.01.2022 в 15:00
05.01.2022 в 10:30
02.02.2022 в 17:20
31.01.2022 в 12:20
27.01.2022 в 09:30
26.01.2022 в 09:00
24.01.2022 в 14:25
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 02.02.2022
В Перми льготные категории школьников начнут получать продуктовые наборы с 7 февраля
Прикамские спортсмены из состава сборной России прибыли в Пекин
В Перми объявлен аукцион на размещение зарядных станций для электромобилей
Синоптики дали прогноз на вторую половину недели
Мировой хит: шоу «Возможно всё!» – теперь в России
Врачи могут закрывать больничные листы дистанционно
Судебные приставы прекращают очный прием граждан
Как приобщить прикамцев к спорту?
На Совете глав муниципалитетов обсудили сложившуюся в крае эпидемическую ситуацию
За сутки в Прикамье выявлено 3 754 случая коронавируса
10 лет с дырявой крышей. Жители Добрянки ждут не дождутся качественного ремонта
На трассе Пермь-Екатеринбург фура врезалась в автобус. Есть пострадавшие
В Пермском крае подростков 12-17 лет прививают от COVID-19
В Перми открылся новый медицинский центр «МЕДСИ»
В Перми вновь временно закрыт ледовый парк "Новогодье"
Пермякам напоминают о важности зимней подкормки птиц
Бывшему куратору строительства зоопарка от «РЖДстрой» грозит четыре года колонии
Школы Перми закрывают на карантин до 9 февраля
Пункт вакцинации в здании «Пермской ярмарки» прекратил работу
В крае активизировали работу волонтерские штабы
В МФЦ помогут скорректировать платежи за вывоз мусора
В Прикамье запускают пилотный проект «Умею плавать»
Анастасия Крутень: «При отрицательном экспресс-тесте не нужно вызывать неотложку, чтобы вам провели ПЦР»
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми льготные категории школьников начнут получать продуктовые наборы с 7 февраля
Поликлиника как красная зона
Врачи могут закрывать больничные листы дистанционно
На Совете глав муниципалитетов обсудили сложившуюся в крае эпидемическую ситуацию
За сутки в Прикамье выявлено 3 754 случая коронавируса
10 лет с дырявой крышей. Жители Добрянки ждут не дождутся качественного ремонта
На трассе Пермь-Екатеринбург фура врезалась в автобус. Есть пострадавшие
В Пермском крае подростков 12-17 лет прививают от COVID-19
В Перми открылся новый медицинский центр «МЕДСИ»
В Перми вновь временно закрыт ледовый парк "Новогодье"
Добавить комментарий: