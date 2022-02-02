В Перми льготные категории школьников начнут получать продуктовые наборы с 7 февраля
К льготным категориям относятся школьники из малоимущих семей, многодетных семей, дети с ОВЗ, а также ученики коррекционных школ. С 7 февраля получить продуктовые наборы можно будет в своей школе. О графике выдачи сухих пайков в каждой конкретной школе родители смогут узнать на сайте образовательного учреждения, он будет составлен таким образом, чтобы не допустить скопления людей.
Добавим, что 9 февраля для выпускников 9-х классов запланировано итоговое собеседование, которое является формой допуска школьников к прохождению государственной итоговой аттестации. Министерством образования принято решение не переносить собеседование, а провести его в школах в очном формате при соблюдении всех правил эпидбезопасности. Накануне во всех учреждениях, где запланировано проведение итогового собеседования, помещения должны пройти санитарную обработку, при входе следует организовать термометрию. Образовательная организация также может провести итоговое собеседование в дистанционном формате с соблюдением мер информационной безопасности.
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