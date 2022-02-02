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Поликлиника как красная зона
В сложившихся условиях минздрав Прикамья ставит задачу открывать филиалы Covid-центров во всех поликлиниках региона, где это возможно физически. Дело в том, что к пространству, где осуществляется прием пациентов с признаками ОРВИ, предъявляются особые требования - например, необходимо разделение потоков пациентов.
Как организована сейчас работа COVID-центров и уменьшились ли очереди, выясняла Марина Печенова.
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