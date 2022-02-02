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← На Совете глав муниципалитетов обсудили сложившуюся в крае эпидемическую ситуацию

Поликлиника как красная зона →

Врачи могут закрывать больничные листы дистанционно

В Минздраве Пермского края официально подтвердили, что врачи будут закрывать больничные листы дистанционно - по звонку пациента. Благо, документ этот теперь оформляется исключительно в электронном виде.
"К сожалению, федеральное законодательство не позволяет нам пока выдавать дистанционно больничные листы. Но вот закрывать больничные листы мы можем. Если ваше самочувствие улучшилось настолько, что вы чувствуете себя здоровым, если вы об этом сообщаете по телефону доктору, то этот вариант возможен. Сказали об этом всем главным врачам лечебных учреждений Пермского края, информировали их специальным письмом с приложением протокола федерального министерства. Надеюсь, эта технология поможет снизить напряженность. Если поступят документы о дистанционной выдаче больничных листов, мы их сразу внедрим", - сообщила Анастасия Крутень, министр здравоохранения Пермского края.

Опубликовано: 02.02.2022 в 15:55 в рубрике - Вести Пермь

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← На Совете глав муниципалитетов обсудили сложившуюся в крае эпидемическую ситуацию

Поликлиника как красная зона →

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