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Врачи могут закрывать больничные листы дистанционно
"К сожалению, федеральное законодательство не позволяет нам пока выдавать дистанционно больничные листы. Но вот закрывать больничные листы мы можем. Если ваше самочувствие улучшилось настолько, что вы чувствуете себя здоровым, если вы об этом сообщаете по телефону доктору, то этот вариант возможен. Сказали об этом всем главным врачам лечебных учреждений Пермского края, информировали их специальным письмом с приложением протокола федерального министерства. Надеюсь, эта технология поможет снизить напряженность. Если поступят документы о дистанционной выдаче больничных листов, мы их сразу внедрим", - сообщила Анастасия Крутень, министр здравоохранения Пермского края.
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