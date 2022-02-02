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На Совете глав муниципалитетов обсудили сложившуюся в крае эпидемическую ситуацию
Совет глав муниципалитетов Прикамья начался с обсуждения сложившейся эпидемиологической ситуации в крае. По поручению губернатора Дмитрия Махонина к участникам заседания обратилась глава Минздрава Анастасия Крутень. В регионе сложная ситуация с заболеваемостью. Пока основной удар ковид наносит в краевой столице, но волна может накрыть и другие территории Пермского края. Минздрав усиливает поликлиническую помощь по всему региону, поэтому министр обратилась к главам муниципалитетов оказать необходимое содействие по стабилизации данной ситуации.Анастасия Крутень, министр здравоохранения Пермского края: "Дана установка разворачивать ковидные центры в каждом поликлиническом подразделении. Я прошу, если к вам будут обращаться главврачи за какой-либо помощью, обязательно окажите им посильную помощь".
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