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На Совете глав муниципалитетов обсудили сложившуюся в крае эпидемическую ситуацию →
За сутки в Прикамье выявлено 3 754 случая коронавируса
Общее число инфицированных в Прикамье достигло 192 943. За сутки в регионе проведено 14 023 ПЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию.
По состоянию на утро 2 февраля в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 370 777 человек. 1 301 590 жителей завершили курс вакцинации.
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находится 175 пациентов. Из них 70 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 7 828 человек.
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