За сутки в Прикамье выявлено 3 754 случая коронавируса

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус. За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 3 754 новых случая COVID-19. При этом, большинство общего числа заболевших в крае составляют лица, не имеющие прививок (94,1%). Специалисты также отмечают, что в эпидемический процесс активно вовлекаются дети дети до 17 лет включительно. В Прикамье за прошедшие сутки выявлено 917 инфицированных в этой группе.Общее число инфицированных в Прикамье достигло 192 943. За сутки в регионе проведено 14 023 ПЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию.По состоянию на утро 2 февраля в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 370 777 человек. 1 301 590 жителей завершили курс вакцинации.На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находится 175 пациентов. Из них 70 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 7 828 человек.