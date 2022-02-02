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10 лет с дырявой крышей. Жители Добрянки ждут не дождутся качественного ремонта
Наталия Фадеева: "Коммуналка очень дорого. Тысяч шесть. Тут света нет уже лет пять. Долги очень большие".
За 8 лет комната полностью пропиталась влагой, говорят, текло даже из розеток, которые уже давно перегорели вместе с проводкой. Все покрылось черной плесенью.
Состояние того, что находится внутри, видно уже по входной двери. Из-за влаги ее полностью покоробило, и она почти спала с петель.
Точечно крышу тут чинили в 2019 году. Обслуживала дом УК «ДЕКОС». Но результатов это не дало. От протечки страдают и соседние комнаты, и те, что ниже по стояку. Видно как влажные провода торчат из трещин в стенах, а рядом играют дети.
Екатерина Михалева: "Здесь невозможно находиться. Сырость, просто сырость. Плесень пошла по углам".
Состояние всех пострадавших комнат в этом доме, как и в соседних, которые сейчас также находятся в бедственном положении, наша съемочная группа физически показать не смогла из-за количества, как и унять негодование отчаявшихся жильцов.
Жалобы жильцы отправляли и в ГЖИ, и в администрацию, и в прокуратуру, и в УК. По словам жильцов, в последней сообщили, что директор сменился. А вместе с ним исчезли, вероятно, и данные о доме, в том числе документация и расчеты с подрядчиками. Это предстоит выяснить полиции.
Мария Ощепкова: "Сначала одна директор была, составляли акты, нынче стали спрашивать, где наши акты. Ничего не знаю. Директор сменился".
В Добрянское МБУ «Управление городского хозяйства», которое сейчас отвечает на злополучные дома, сообщили, что к обязанностям приступили полгода назад. Тогда-то и вскрылась проблема. За неделю в каждом общежитии происходит до 10 аварий. Но ремонт сейчас проводить не на что, да и рискованно. Повредить можно еще больше.
Марина Дроздова, директор МБУ «УГХ» Добрянского ГО: "Сейчас только ожидать весны, март, убирать, апрель, вскрывать дефектную ведомость, искать деньги каким-либо способом и выходить на капитальный ремонт".
Капитальный ремонт назначен на 2033 год. Сейчас жителям предлагают обратиться в администрацию округа, она готова предоставить временные места в маневренном фонде. А дальше остается только ждать.
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