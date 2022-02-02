10 лет с дырявой крышей. Жители Добрянки ждут не дождутся качественного ремонта

В Добрянке вопиющий коммунальный скандал. Здание, в котором расположено сейчас общежитие, вот уже 10 лет стоит с дырявой крышей. По этой причине некоторые комнаты напрочь утратили свой статус жилого помещения. Люди верили, что всё наладится, но когда узнали, что директор очередной управляющей компании сбежала, прихватив даже техническую документацию на дом, чаша терпения оказалась переполнена.В эту комнату на Победы, 4/2 Наталия Фадеева переехала с двумя детьми в 2012 году. Приобрела за материнский капитал с добавлением своих средств. В 2013-м побежала крыша - да так, что перед новым годом пришлось съехать из своего жилья в съемное.Наталия Фадеева: "Коммуналка очень дорого. Тысяч шесть. Тут света нет уже лет пять. Долги очень большие".За 8 лет комната полностью пропиталась влагой, говорят, текло даже из розеток, которые уже давно перегорели вместе с проводкой. Все покрылось черной плесенью.Состояние того, что находится внутри, видно уже по входной двери. Из-за влаги ее полностью покоробило, и она почти спала с петель.Точечно крышу тут чинили в 2019 году. Обслуживала дом УК «ДЕКОС». Но результатов это не дало. От протечки страдают и соседние комнаты, и те, что ниже по стояку. Видно как влажные провода торчат из трещин в стенах, а рядом играют дети.Екатерина Михалева: "Здесь невозможно находиться. Сырость, просто сырость. Плесень пошла по углам".Состояние всех пострадавших комнат в этом доме, как и в соседних, которые сейчас также находятся в бедственном положении, наша съемочная группа физически показать не смогла из-за количества, как и унять негодование отчаявшихся жильцов.Жалобы жильцы отправляли и в ГЖИ, и в администрацию, и в прокуратуру, и в УК. По словам жильцов, в последней сообщили, что директор сменился. А вместе с ним исчезли, вероятно, и данные о доме, в том числе документация и расчеты с подрядчиками. Это предстоит выяснить полиции.Мария Ощепкова: "Сначала одна директор была, составляли акты, нынче стали спрашивать, где наши акты. Ничего не знаю. Директор сменился".В Добрянское МБУ «Управление городского хозяйства», которое сейчас отвечает на злополучные дома, сообщили, что к обязанностям приступили полгода назад. Тогда-то и вскрылась проблема. За неделю в каждом общежитии происходит до 10 аварий. Но ремонт сейчас проводить не на что, да и рискованно. Повредить можно еще больше.Марина Дроздова, директор МБУ «УГХ» Добрянского ГО: "Сейчас только ожидать весны, март, убирать, апрель, вскрывать дефектную ведомость, искать деньги каким-либо способом и выходить на капитальный ремонт".Капитальный ремонт назначен на 2033 год. Сейчас жителям предлагают обратиться в администрацию округа, она готова предоставить временные места в маневренном фонде. А дальше остается только ждать.