В Перми открылся новый медицинский центр «МЕДСИ»

Сеть медицинских клиник «Медси» сообщает об открытии нового филиала в Перми. Он начал работу в Закамске. Таким образом, компания реализует стратегию "клиника у дома", становясь ближе к своим пациентам.

Малышке Мие всего три месяца. И в этом возрасте посещение педиатра - обязательная процедура. Поэтому для молодой мамы Марии Зыряновой было важно, найти хорошего специалиста и клинику рядом с домом.

Мария Зырянова: "У нас сейчас она в шаговой доступности, не нужно ехать на машине, не вызывать такси, можно спокойно прийти с коляской".

Федеральная сеть частных клиник «Группы компаний «МЕДСИ» пополнилась еще одним новым медцентром в краевой столице. Шестым по счёту. Полный спектр медицинских услуг стал доступен жителям Кировского района.

Ксения Белоконь, главный врач клиники МЕДСИ на Петропавловской: "Клинику в Закамске мы открыли специально для того, чтобы быть ближе к жителям отдаленного района города, Кировского района, Закамска, чтобы жители смогли получить квалифицированную медицинскую помощь".

На Маршала Рыбалко, 51 прием взрослых и детей ведут высококвалифицированные врачи: терапевт, педиатр, кардиолог, невролог, оториноларинголог, офтальмолог, хирург, гинеколог. Кабинеты оснащены современным оборудованием экспертного класса - УЗИ, ЛОР-комбайны.

Помимо того, что лор-комбайн - это довольно высокотехнологичное оборудование с большим набором функции. Пациенту, например, здесь будет комфортно находиться, а врачу комфортно работать.

При необходимости пациенты клиники могут быть направлены в многопрофильный медицинский центр «МЕДСИ» на Петропавловской для прохождения дополнительной высокоточной диагностики и хирургического лечения.

Родион Ступин, операционный директор ГК «МЕДСИ»: «МЕДСИ» - крупнейшая медицинская частная сеть России. Пермь как край является одним из основных субъектов федерации, где мы развиваемся. Сегодня мы открываем клинику в Закамске, которая наполнена высокотехнологичным оборудованием, где медицинскую помощь могут получить и взрослые, и дети. Готовится ряд открытий новых клиник в различных районах Перми, и мы будем доступнее".

Как и во всех центрах, здесь организована плановая вакцинация, благодаря выездной службе помощи «МЕДСИ» можно провести ПЦР-тестирование на COVID-19 на дому и получить рекомендации по лечению коронавирусной инфекции.

Наталья Кузнецова, начальник управления по организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Пермского края: "В настоящее время в Пермском каре формат государственно-частного партнерства только набирает обороты, вместе с тем Минздрав Пермского края готово поддерживать те инициативы, которые соответствуют действующему законодательству, повышая доступность первичной медико-санитарной помощи в рамках программы государственных гарантий".

Мария Зырянова после плавного осмотра сразу записала дочку на следующий приём. Со своим педиатром они встретятся уже через месяц.