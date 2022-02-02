← Пермякам напоминают о важности зимней подкормки птиц
В Перми вновь временно закрыт ледовый парк "Новогодье"
Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/user1175628/data/www/t7-inform.ru/php-templates/single-post.php on line 12
Notice: Undefined offset: 4 in /var/www/user1175628/data/www/t7-inform.ru/php-templates/single-post.php on line 15
Notice: Undefined offset: 8 in /var/www/user1175628/data/www/t7-inform.ru/php-templates/single-post.php on line 18
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пермякам напоминают о важности зимней подкормки птиц
Бывшему куратору строительства зоопарка от «РЖДстрой» грозит четыре года колонии
В крае активизировали работу волонтерские штабы
В Прикамье запускают пилотный проект «Умею плавать»
Анастасия Крутень: «При отрицательном экспресс-тесте не нужно вызывать неотложку, чтобы вам провели ПЦР»
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 01.02.2022
В Прикамье ужесточен контроль за соблюдением масочного режима
Торговые ряды «Регионов России» порадуют разнообразием товаров
Жители Добрянского района пожаловались на затягивание бесплатной догазификации
Житель Лысьвы отстреливает птиц на корм лисам
Добавить комментарий: