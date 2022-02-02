В Пермском крае подростков 12-17 лет прививают от COVID-19

В Перми и Пермском крае стартовала кампания по иммунизации детей от COVID-19. Точнее будет сказать - подростков и юношества, так как пока для применения одобрен только препарат, разработанный для ребят в возрасте от 12 до 17 лет.

За все время пандемии в семье 16-летней Валерии ковидом, к счастью, не болел никто. Но это, как оказалось, совсем не повод для того, чтобы не заботиться о собственной безопасности. Так пришло однозначное решение - поставить прививку.

Валерия Павлова: "Если уж заболею, то будет процесс заболевания помедленнее проходить, легче".

Решение принимали на семейном совете, мама поставила прививку еще в ноябре прошлого года. Так что как минимум один положительный пример уже был.

Елена Лебедева: "Давай сделаем, кто его знает, потому что заболеваемость все выше и выше. Делаем. Уговаривать нисколечко не пришлось".

Препарат «ГамКовиВак М» - специальная облегченная версия уже знакомого «Спутник V», разрабатывался для вакцинации подростков с 12 до 17 лет. Концентрация активного вещества снижена в пять раз, но о возможных побочных действиях и противопоказаниях врач педиатр предупреждает еще на этапе осмотра.

Наталья Мартьянова, врач-педиатр: "Противопоказания практически такие же - это аллергические реакции в анамнезе, особенно на компоненты вакцины или другие прививки".

Подростковая вакцина, как и взрослый «Спутник», двухкомпонентная, вторая доза препарата вводится через 21 день. В пятой детской поликлинике график расписан до конца недели, из 70 полученных поставили уже 35. Здесь чуть больше времени уходит на заполнение документов.

Анастасия Мусихина, заведующая лечебно-профилактическим отделением городской детской клинической поликлиники №5: "Обязательное требование в данной ситуации - это наличие подписанного заявления от родителей о том, что родители желают поставить ребенку вакцинацию".

В первой партии в Прикамье поступили 2160 доз вакцины, сейчас все они распределены по лечебным учреждениям. На сегодня прививки поставили 229 подростков. Вакцинация проводится пока только в поликлиниках, записаться можно у лечащего врача-педиатра.

Учитывая особую опасность новых штаммов коронавируса именно для детей и подростков, под иммунизацию в детской поликлинике выделили отдельное крыло, для того чтобы свести все контакты с другими пациентами к минимуму. Так что здесь все по-взрослому.

При необходимости, если у подростка есть свой аккаунт на портале «Госуслуги», после второй прививки все данные о вакцинации будут занесены и выдан полноценный сертификат.