Пермякам напоминают о важности зимней подкормки птиц

Ежегодно в Перми остается зимовать около 70 видов птиц, которые нуждаются в подкормке с наступлением холодов и до таяния снега: синицы, щеглы, снегири, сойки, свиристели, дятлы, вороны. За прошлый год в городских лесах работниками участковых лесничеств изготовлено и развешено 80 кормушек и 70 гнездовий, рассказали в управлении по экологии и природопользованию администрации ПермиТрадиционно пермяки заготавливают лакомства для птиц и развешивают кормушки. Многие птицы будут благодарны за плоды рябины, боярышника, семена клёна, арбуза, сосны и ели, несолёное сало или мясо, овёс, просо, пшеницу, семена льна и конопли, нежареные и несоленые семена подсолнечника. Категорически противопоказано пернатым всё жареное и соленое, чёрный хлеб, пшено, испорченные продукты.
Городское лесничество предлагает пермякам отказаться от использования пластиковой упаковки для изготовления кормушек, снизив тем самым негативное воздействие на природную среду.
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