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В Прикамье запускают пилотный проект «Умею плавать»
Проект направлен на обучение плаванию учеников 3-х классов. За 36 часов занятий школьники должны получить необходимые навыки, а контрольной проверкой станет выполнение норматива «плавание» в рамках комплекса ГТО. Со своей стороны власти будут полностью оплачивать аренду спортивных объектов и работу тренеров. На эти цели в 2022 году в региональном бюджете предусмотрено 9,6 млн руб. Еще 30% от этой суммы должен вложить муниципальный бюджет, поэтому территориям необходимо направить заявку в Минспорта края. Сейчас в регионе действуют 74 плавательных бассейна различных форм собственности.
«Понимаем, что далеко не все территории будут участвовать в проекте «Умею плавать» в этом году, поскольку не предусматривали средства на софинансирование. Но с тем, кто заявится, мы апробируем проект, чтобы уже к 2023 году провести анализ и предоставить возможность всем муниципалитетам, даже где нет бассейнов, участвовать в данной программе. Это будет возможно в рамках соглашения с площадками из соседних территорий», – пояснила министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова на заседании Совета глав муниципальных образований Прикамья.
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