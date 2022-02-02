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В крае активизировали работу волонтерские штабы
После резкого скачка заболеваемости и увеличения потока пациентов медикам вновь потребовалась помощь по разным фронтам: входные фильтры и CALL-центры, доставка лекарств и рецептов.
Михаил Лебедев, и.о. заместителя главного врача по медицинской части ГКБ № 4: "Работа волонтёров, в том числе волонтёров-медиков, она, безусловно, очень важна, и мы активно используем данного рода помощь".
Чтобы противостоять пандемии, волонтёрские движения объединили свои силы для помощи жителям края. Глава региона Дмитрий Махонин на встрече с представителями этих движений обратил внимание на те направления, где поддержка волонтёров, безусловно, будет востребована.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы понимаем, что штамм омикрон он будет связан прежде всего с тем, что основная нагрузка ляжет на первичное медицинское звено, на поликлиники. И что бы мы ни делали, всё равно мы понимаем, что без наших волонтёрских движений нам будет сложно справиться".
Работа идёт по всему краю, под эгидой всероссийской акции «Мы вместе», при поддержке регионального правительства, которое обеспечивает волонтёров средствами индивидуальной защиты и всем необходимым для оказания помощи.
Всё зависит от совместных действий многих людей, готовых помочь тем, кто в этом нуждается. В call-центре принимаются звонки, и точно так же волонтёры сами обзванивают пациентов, чтобы узнать, как выполняются предписания, и просто - как самочувствие.
При этом многим необходимо получать рецепты по льготному лекарственному обеспечению. И здесь тоже на помощь приходят волонтёры. В назначенное время добровольцы рецепты из поликлиники забирают и отправляются по адресам.
Андрей к волонтёрскому движению примкнул ещё в начале пандемии - график позволяет, так что он вместе с товарищем колесит по Губахе, развозя рецепты, интересуясь, надо ли ещё чем-то помочь.
Андрей Сундуков, волонтер: "Считаю это своей активной гражданской позицией. Поэтому, наверное, я и занимаюсь здесь этой работой".
Если есть вопросы, все желающие могут обратиться на горячую линию «Мы вместе», там действует три телефона. Кроме этого, есть два номера регионального волонтёрского центра — можно позвонить, оставить заявку, вопрос, просьбу о помощи.
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