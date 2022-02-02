Анастасия Крутень: «При отрицательном экспресс-тесте не нужно вызывать неотложку, чтобы вам провели ПЦР»

По распоряжению Минздрава в Перми почти в каждой поликлинике открыт приём пациентов с признаками ОРВИ. Там им предложат ту же помощь, что и в ковид-центрах - проведут экспресс-тестирование на коронавирус, а при положительном результате назначат лечение и выдадут лекарства. В Министерстве здравоохранения также пояснили, кому и при каких условиях теперь положен привычный ПЦР-тест.

Анастасия Крутень, министр здравоохранения Пермского края: "Пожалуйста, если у вас выявлен экспресс-тест отрицательный, не нужно вызывать неотложную помощь, для того чтобы вам провели ПЦР. Установка и порядок такой, что мы ПЦР проводим либо при клинике ковида, либо при положительном экспресс-тесте".

Минздрав Прикамья призывает пациентов соблюдать правила при вызове скорой и неотложной помощи.

Алгоритм состоит из 3 простых правил обращения за медпомощью:

1. Если у пациента температура до 38 ͗0, насморк, боль в горле и/или кашель, головная боль, то ему следует самостоятельно обратиться в амбулаторный консультативно-диагностический центр для пациентов с признаками ОРВИ (АКДЦ). Список ключевых учреждений и их адреса можно посмотреть на сайте Минздрава Пермского края по ссылке.

2. При температуре выше 38 ͗0, боли в горле и/или кашле, насморке, головной боли необходимо звонить в Единый диспетчерский центр неотложной помощи по тел.: 270-09-03, 122 или по номерам телефонов, указанным на сайте вашей поликлиники. В этом случае нужно дожидаться врача дома, не выходить по личным делам в общественные места, чтобы не подвергать опасности свою жизнь и здоровье окружающих, а также не пропустить приезд сотрудника больницы. Особенно это важно для граждан, имеющих подтвержденный ПЦР-тест на COVID-19.

3. В случае, если у пациента появились нарушения сознания и дыхания, вялость или судороги, то необходимо вызывать скорую помощь. Сделать это можно, позвонив на номера 103 или 112.

В региональном Минздраве отмечают, что алгоритм для обращения за медпомощью детей иной:

1. Обращаться в АКДЦ нужно, если у ребенка до 3 лет кашель, насморк, боль в горле, нет повышения температуры, от 3 до 6 лет – при тех же симптомах, но при температуре до 37 ͗5, от 6 до 17 лет – с теми же симптомами, при температуре до 37 ͗9.

2. Неотложную помощь детям до 3 лет вызывают, если у них температура до 37,9, боль в горле и/или кашель, насморк, нет одышки, детям от 3 до 17 лет – при тех же симптомах и температуре 37 ͗5-38 ͗9.

3. Скорую помощь детям до 3 лет нужно вызывать при температуре выше 38 ͗0, боли в горле, кашле, детям от 3 до 17 лет – при температуре выше 39 ͗0, боли в груди, сильном кашле, выраженной слабости.