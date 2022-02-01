Год Водяного Тигра. Наступил Новый год по восточному календарю

Наступил Новый год по Восточному календарю. Восточный Новый год празднуется по лунному календарю. Для жителей поднебесной он уже 4720-й. Несмотря на то, что для большинства жителей Прикамья праздники уже позади, найдутся и те, кто будет отмечать.Некоторое время потребовалось Надежде на уговоры, чтобы тигрица Афина приняла праздничный обед в честь Нового года по Восточному календарю. В меню сегодня рыба и тушка кролика. Как настоящая леди, перед приемом пищи она тщательно убирает с «еды» шерсть, как в естественной среде. Семилетняя Афина своенравна, говорят работники зоопарка.Надежда Ерофеева, рабочий по уходу за хищниками пермского зоопарка: "Она очень характерная. Приходишь с утра, посмотришь, если настроение хорошее, она тебе даст знать, будет общаться. Если нехорошее - маленько лучше посторониться".Возможно, сама Афина и не догадывается что она символ Нового года. А вот посетители так и норовили запечатлеть ее на удачу. Желающие были и перед российским новым годом, и перед восточным, который празднуют в ночь на 1 февраля.Анна Аликина, куратор коллекции Пермского зоопарка: "Люди приходили, смотрели, им было интересно, символ года у нас живет. Много интересовались, спрашивали".Восточный Новый год празднуется по лунному календарю. Для жителей поднебесной он уже 4720-й. Учитель китайского Кан Синь Юнь в этом году праздник встречает вдали от дома. Благо, видеосвязь позволяет быть с родственниками в этот важный день.В Китае в этот день свои традиции. На столе обязательно присутствует рыба и маленькие пельмешки цзяодзы. Количество блюд - четное. Красный цвет в украшении дома символичен. Для того чтобы отпугнуть злых духов, развешивают красные фонарики, а на дверях крепят парные надписи с пожеланиями счастья. Еще один важный момент - запуск фейерверков.Кан Синь Юнь: "Ночью нового года мы будем взрывать петарды и салюты, чтобы сделать шум. По легенде у нас есть монстр, и от шума он пугается и убегает".А еще в этот день принято дарить деньги в красном конверте, это принесет удачу. Уборку в канун Нового года делать нельзя, а веники и тряпки лучше убрать подальше, чтобы случайно не вымести счастье.А еще в Китайский Новый год нельзя ложиться спать. Считается, что если это произойдет, можно упустить свое счастье на весь год.Астрологи говорят, что Год тигра - решительный, на всем его протяжении надо «рвать и метать». Символ нового года не признает лентяев, поэтому необходимо проявить себя, и тогда он принесет множество возможностей и шансов. И если 2021-й был временем мечтания, в 2022-м необходимо делать выбор.Юлия Гикис, астролог: "Тигр поощряет тех, кто намечает цели и достигает их. Хватит мечтать, используйте свои шансы. Удача на стороне тех, кто родился в год тигра, быка, лошади".Родственники Кан Синь Янь пожелания с Новым годом передали и пермским телезрителям.