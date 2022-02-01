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COVID-19: мобильные пункты вакцинации работают в Перми и Краснокамске
ТРК «Планета», г. Пермь, шоссе Космонавтов, 162б (1-й этаж):
31 января — 6 февраля с 15.00 до 18.00.
В наличии вакцина «ГамКовидВак», «Спутник Лайт».
ТРК «СПЕШИLOVE», г. Пермь, ул. Спешилова, 114, (1-й этаж):
1-6 февраля с 11.00 до 17.00.
В наличии вакцина «ГамКовидВак», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона».
Выставочное объединение «Пермская ярмарка», г. Пермь, шоссе Космонавтов, 59 (1-й этаж):
31 января — 6 февраля с 11.00 до 17.00.
В наличии вакцина «ГамКовидВак», «Спутник Лайт».
ДК Гознака, г. Краснокамск, ул. Карла Либкнехта, 10:
31 января — 4 февраля с 9.00 до 15.00.
В наличии вакцина «ГамКовидВак», «Спутник Лайт».
ДК Ленина, г. Краснокамск, пр. Маяковского, 9:
31 января — 4 февраля с 9.00 до 15.00.
В наличии вакцина «ГамКовидВак», «Спутник Лайт».Сделать прививку смогут все желающие старше 18 лет. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.
В графике работы пунктов возможны изменения и дополнения.
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