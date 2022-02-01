Учимся дома. Школы Прикамья пустеют на глазах

Школы Пермского края пустеют на глазах. По самым последним данным Роспотребнадзора полностью закрыты на карантин уже 85 общеобразовательных учреждений. Оценив в понедельник, сколько учеников каждый из классов потерял из-за ОРВИ или ковида, директора отправляют в карантин или на дистант здоровых ребят. Сейчас уже 1431 коллектив, таким образом, временно перешли на домашнее обучение.Одиннадцатый социальный гуманитарный класс в школе «Энергополис» можно считать уникальным - ни одного заболевшего за всю пандемию. Обучение сейчас идет небольшими группами по профильным предметам. До ЕГЭ осталось не так много времени, так что, по словам Марии Житниковой, болеть сегодня попросту некогда. Мария Житникова, ученица 11 класса МАОУ «Энергополис»: "Секрета нет, наверное, сильный иммунитет, противовирусные и поменьше контакта с заболевающими. Если в прошлом году дистант нам казался неким развлечением и поводом отдохнуть, то сейчас уже некогда отдыхать".У преподавателя английского Елены Антипиной ровно половина занятий проходит дистанционно. Все, кто ушел на карантин, без знаний не останутся, технология отработана еще в прошлом году. Но видеокамера и монитор никогда не смогут заменить живого общения.Елена Антипина, учитель английского языка МАОУ «Энергополис»: "Видеть вживую учеников рядом с собой. Конечно. Здесь живое общение, мы видим глаза детей, мы видим их реакцию".В условиях пандемии соблюдение санитарных норм в школе особенно важно. По правилам каждые два часа должна проводиться обработка всех контактных поверхностей. Но и за чистотой рук сейчас здесь следят особенно строго.Из 100 классов в школе «Энергополис» 56 сегодня ушли на карантин. На дистанционное обучение переводится весь класс, если заболевает пятая часть от всех учеников. В 21 случае у учеников диагностировали ковид, в 35 — ОРВИ. Те, кто остался, привыкают к полупустым коридорам.Сильванера Антонова, директор школы «Энергополис»: "У нас только последнюю неделю стали так активно уходить, до этого достаточно стабильно классы обучались и динамика положительная. Но сейчас рост пошел".Из 20 березниковских школ 15 еще на прошлой неделе полностью приостановили свою работу. Здесь даже не стали вводить дистанционное обучение. В пустом кабинете Оксана Глухова только рассылает ученикам новое домашнее задание.Оксана Глухова, заместитель директора МАОУ «Школа «№5» г. Березники: "В данный момент у нас в школе детей вообще нет, находится технический персонал, который занимается обработкой всех учебных помещений, всех помещений общего пользования. Несмотря на то, что нет детей, все равно осуществляется проветривание помещений".Решение о закрытии того или иного учебного заведения принимает директор, на основании данных о заболеваемости. В Березниках со сводками заболевших теперь сверяются ежедневно.Александр Моисеев, и.о. начальника управления образования администрации г. Березники: "Ежедневно мы мониторим, ситуация меняется ежедневно".Речь о закрытии всех школ в регионе сейчас не идет, но к вопросу обещают вернуться на ближайшем заседании оперштаба.