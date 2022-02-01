Ещё пять автобусных маршрутов перешли на бескондукторную систему оплаты
Алёна Власова, пресс-секретарь департамента транспорта администрации Перми: "Сейчас ведётся активный набор новых сотрудников в контрольно-ревизорскую службу «Гортранса». Т.е. часть кондукторов, которые работали в транспорте, они перешли в службу контролёров и сейчас уже выходят постепенно на линию с проверками. У нас порядка 100 вакансий свободных, мы ждём всех желающих с резюме в МКУ «Гортранс».
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