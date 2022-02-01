В Перми 1 февраля ещё пять автобусных маршрутов перешли на бескондукторную систему оплаты. Речь идёт об автобусах №6, 15, 20, 24 и 77.Таким образом, список увеличился до 27, из которых 8 — трамваи. При этом на бескондукторных маршрутах за оплатой проезда теперь будут следить контролеры «Гортранса». В случае безбилетного проезда пассажиру грозит штраф: на первый раз 500 рублей, повторно - уже 1000. Что касается кондукторов, остающихся без работы, в мэрии Перми им предлагают альтернативу - перейти в контрольно-ревизорскую службу «Гортранса».Алёна Власова, пресс-секретарь департамента транспорта администрации Перми: "Сейчас ведётся активный набор новых сотрудников в контрольно-ревизорскую службу «Гортранса». Т.е. часть кондукторов, которые работали в транспорте, они перешли в службу контролёров и сейчас уже выходят постепенно на линию с проверками. У нас порядка 100 вакансий свободных, мы ждём всех желающих с резюме в МКУ «Гортранс».