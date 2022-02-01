Кто и как может получить льготный рецепт на дому?

Части жителей Прикамья, получающих лекарства по льготе, вновь будут выдавать рецепты на дому. Это касается людей в возрасте старше 60 лет или тех, кто ограничен в передвижениях или имеет хронические заболевания и вынужден соблюдать режим самоизоляции. При этом речь идёт только о рецептах, получать лекарства в аптеке придется самому. Одиноким могут помочь волонтеры акции "Мы вместе". Важно знать, что фельдшер приходит, только если вы его вызвали. Следует по телефону обратиться в свою поликлинику и объяснить, что вам нужен рецепт. Для тех, кто не попадает в категорию обслуживания на дому, открыты специальные кабинеты.Елена Струева, начальник управления лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Пермского края: "Если пациенты работают, то здесь им необходимо узнать, в каком кабинете, и в какой поликлинике идёт выписка льготных рецептов, и обратиться туда без записи за выпиской льготных рецептов. У нас во всех поликлиниках есть отдельно выделенный кабинет, где эти рецепты для пациентов выписываются".