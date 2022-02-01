Соблюдение масочного режима проконтролируют сотрудники Росгвардии

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← Да будет Сеть: выбраны 57 населенных пунктов для приоритетного подключения мобильной связи и интернета
6 часов в очереди. Больные с температурой ждут приема на улице →
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24.01.2022 в 14:25
19.01.2022 в 10:50
05.01.2022 в 15:00
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10.01.2022 в 10:50
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