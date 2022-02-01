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Да будет Сеть: выбраны 57 населенных пунктов для приоритетного подключения мобильной связи и интернета
В финальный список попали населенные пункты Бардымского, Верещагинского, Добрянского, Березовского, Чусовского, Чайковского, Горнозаводского, Кишертского, Косинского, Красновишерского, Кудымкарского, Куединского, Нытвенского, Октябрьского, Ординского, Осинского, Оханского, Очерского, Суксунского, Уинского, Частинского, Чердынского, Чернушинского, Юрлинского округов.
Напомним, по условиям голосования на Госуслугах жители могли выбрать населенные пункты численностью от 100 до 500 человек, соответствующие следующим критериям: там должна отсутствовать сотовая связь, деревня или село должны иметь техническую возможность подключения, а именно – отсутствие тяжелых геологических условий для прокладки кабеля.
При этом в Минцифре РФ отметили, что перед началом работ на местности будет проверено наличие связи. В случае, если там будет зафиксирован устойчивый сигнал от базовой станции, качество которой не удовлетворяет жителей, специалисты проведут работы по ее улучшению. При этом итоговый перечень пунктов будет изменен: деревни и села, где присутствует связь, будут заменены на территории, которые набрали меньше голосов.
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