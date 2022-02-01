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6 часов в очереди. Больные с температурой ждут приема на улице
Алексей Казанцев: "Редко бываю здесь, вот первый раз за полгода пришел, а тут такое. Продвигается потихоньку. Надеюсь, успею. С температурой".
В Минздраве Прикамья, комментируя очереди в ковид-центрах, отметили, что сотрудники поликлиник и неотложки сейчас испытывают беспрецедентную нагрузку и попросили людей войти в положение. Сначала помощь оказывается тем, кто действительно серьезно болен. Что касается очередей на улицах, то это прямое свидетельство того, что поток пациентов вырос настолько сильно, что имеющихся площадей, равно как и медицинского персонала, попросту не хватает.
С 1 февраля в Пермском крае в связи с ростом числа заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями и коронавирусом расширяется сеть амбулаторных консультативно-диагностических центров для оказания первичной помощи пациентам с признаками ОРВИ в легкой форме течения заболевания. Так, в Перми пациентов с ОРВИ в легкой форме будут принимать по месту жительства во всех поликлиниках Перми (филиалах АКДЦ), за исключением 5 филиалов по адресам ул. Панфилова, 20 (Кировский р-н), ул. Грачева, 12Е (Мотовилихинский р-н), ул. Запорожская, 5/7 и ул. Никулина, 10 (Свердловский р-н), ул. Монастырская, 159 (Дзержинский р-н).
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