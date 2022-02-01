6 часов в очереди. Больные с температурой ждут приема на улице

Накануне с самого утра в пермских ковид-центрах наблюдался настоящий ажиотаж. Люди стремятся попасть на приём к врачу с симптомами ОРВИ - насморк, кашель и повышенная температура. Многим ждать приёма в очереди приходилось на улице. В городской клинической поликлинике №2 время ожидания в очереди доходило до 6 часов. Вместе стоят и те, кто пришел на приём впервые, и те, кому уже поставлен диагноз COVID-19. Дозвониться до неотложной помощи, чтобы вызвать врача на дом, для многих оказалось невыполнимой задачей.Олег: "У меня супруга ходила, 4 часа почти была. Она, получается, ходила в пятницу, в пятницу уже так же было. Подтвержденный диагноз был, врачи приезжали и сейчас повторный анализ сдать".Алексей Казанцев: "Редко бываю здесь, вот первый раз за полгода пришел, а тут такое. Продвигается потихоньку. Надеюсь, успею. С температурой".В Минздраве Прикамья, комментируя очереди в ковид-центрах, отметили, что сотрудники поликлиник и неотложки сейчас испытывают беспрецедентную нагрузку и попросили людей войти в положение. Сначала помощь оказывается тем, кто действительно серьезно болен. Что касается очередей на улицах, то это прямое свидетельство того, что поток пациентов вырос настолько сильно, что имеющихся площадей, равно как и медицинского персонала, попросту не хватает.С 1 февраля в Пермском крае в связи с ростом числа заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями и коронавирусом расширяется сеть амбулаторных консультативно-диагностических центров для оказания первичной помощи пациентам с признаками ОРВИ в легкой форме течения заболевания. Так, в Перми пациентов с ОРВИ в легкой форме будут принимать по месту жительства во всех поликлиниках Перми (филиалах АКДЦ), за исключением 5 филиалов по адресам ул. Панфилова, 20 (Кировский р-н), ул. Грачева, 12Е (Мотовилихинский р-н), ул. Запорожская, 5/7 и ул. Никулина, 10 (Свердловский р-н), ул. Монастырская, 159 (Дзержинский р-н).