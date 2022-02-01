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В Перми увеличат число амбулаторных центров для приема пациентов с признаками ОРВИ
– с 1 февраля, пациентов с ОРВИ в легкой форме будут принимать по месту жительства во всех поликлиниках Перми (филиалах АКДЦ), за исключением 5 филиалов по адресам ул. Панфилова, 20 (Кировский р-н), ул. Грачева, 12Е (Мотовилихинский р-н), ул. Запорожская, 5/7 и ул. Никулина, 10 (Свердловский р-н), ул. Монастырская, 159 (Дзержинский р-н);
– приходить в АКДЦ необходимо только лицам с признаками ОРВИ, без подтвержденного COVID-19 и с течением болезни в легкой форме (при более тяжелых симптомах необходимо обращаться в неотложную и скорую помощь);
– жителям для получения первичной медицинской помощи нужно обращаться в поликлинику по месту жительства или в АКДЦ своего района (в медучреждение, в котором вы наблюдаетесь). В случае, если ваша поликлиника в настоящее время не работает в составе АКДЦ, необходимо прийти на прием в любую другую в своем районе Перми.
В Минздраве Пермского края подчеркивают, что в амбулаторные консультативно-диагностические центры необходимо обращаться по месту жительства пациентам, не имеющим положительного результата ПЦР-исследования на COVID-19 и болеющим в легкой форме.
При обращении в АКДЦ пациентам с признаками ОРВИ проведут осмотр, cделают экспресс-тест, при необходимости возьмут мазок для ПЦР-исследования на наличие COVID-19, назначат лечение и предоставят лекарственные препараты, выпишут лист нетрудоспособности.
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