«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 31.01.2022
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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24.01.2022 в 14:25
19.01.2022 в 10:50
05.01.2022 в 15:00
05.01.2022 в 10:30
04.01.2022 в 16:35
31.01.2022 в 12:20
27.01.2022 в 09:30
26.01.2022 в 09:00
24.01.2022 в 14:25
10.01.2022 в 10:50
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 31.01.2022
Получено разрешение на строительство краевой инфекционной больницы
Роспотребнадзор: в 85 школах и 6 детсадах Прикамья объявлен карантин
Винтовка Мосина, лысьвенская каска и армейский нож. Пермякам показали оружие Победы
В Прикамье обсудили темпы газификации региона
В Прикамье всё больше школ закрываются на карантин
Пермских чиновников отправляют на "удалёнку"
В COVID-центрах скапливаются огромные очереди
В Перми пензенец угощал посетителей ночного клуба за чужой счет
В Пермском краеведческом музее открывается «Школа музейного волонтера»
Суточный показатель заболевших COVID-19 в Прикамье превысил 3000 человек
Женщина, получавшая пособие по безработице, обвиняется в мошенничестве
В селе Верхнее Калино отремонтируют Дом культуры
В общественных проектах ПФО приняли участие более 10 тысяч прикамцев
Определены победители Первенства Пермского края по боксу среди юношей 15-16 лет
В Кунгуре вынесен приговор за хранение конопли
СОVID-19: заболеваемость растет в геометрической прогрессии
Синоптики: потепление сменится резким похолоданием
В крае стартовала детская прививочная кампания
В Прикамье изменен порядок выдачи рецептов льготникам
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 28.01.2022
Массовый дистант в школах Прикамья вводить пока не будут
В этом году «Лыжня России» пройдет в особом формате
Вблизи объектов теплосетевой инфраструктуры необходимо соблюдать осторожность
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В селе Верхнее Калино отремонтируют Дом культуры
Определены победители Первенства Пермского края по боксу среди юношей 15-16 лет
Синоптики: потепление сменится резким похолоданием
В крае стартовала детская прививочная кампания
В Прикамье изменен порядок выдачи рецептов льготникам
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 28.01.2022
В Перми прошла отчетно-выборная конференция «Единой России»
Пермьстат: рост цен на товары и услуги в крае - 108,9%
Дорожная отрасль - одно из основных направлений в развитии Прикамья
В Перми работают мобильные пункты вакцинации
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