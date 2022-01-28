«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 28.01.2022
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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24.01.2022 в 14:25
19.01.2022 в 10:50
05.01.2022 в 15:00
05.01.2022 в 10:30
04.01.2022 в 16:35
27.01.2022 в 09:30
26.01.2022 в 09:00
24.01.2022 в 14:25
10.01.2022 в 10:50
04.01.2022 в 17:15
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 28.01.2022
Массовый дистант в школах Прикамья вводить пока не будут
В этом году «Лыжня России» пройдет в особом формате
Вблизи объектов теплосетевой инфраструктуры необходимо соблюдать осторожность
Гимназия №2 празднует Новый год по китайскому календарю
На канале «Россия» стартует новый сезон «Склифософского»
В Перми по решению суда опечатан крупный торговый центр
В Перми полицейские задержали двух граффитистов, разрисовавших новые остановки
В прокуратуре края пройдет горячая линия по соблюдению трудовых прав граждан
Суточный показатель заболевших COVID-19 в Прикамье превысил 2000 человек
Анализ крови на глюкозу (сахар): показания к исследованию, подготовка
В Прикамье участились случаи нападения собак на людей
В Перми прошла отчетно-выборная конференция «Единой России»
Пермьстат: рост цен на товары и услуги в крае - 108,9%
Работодатели начали переводить сотрудников на удалёнку
За хранение пороха бывший охотник стал фигурантом уголовного дела
Дорожная отрасль - одно из основных направлений в развитии Прикамья
В Перми работают мобильные пункты вакцинации
В стране отметили годовщину полного снятия блокады Ленинграда
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 27.01.2022
ПГНИУ переходит на дистанционное обучение
В Перми прошли пожарно-тактические учения
В Перми закрыт железнодорожный переезд на ул. Васильева
Зимняя дорога: от экстремальной ситуации никто не застрахован
Подрядчик, сорвавший строительство поликлиники в Перми, внесен в «черный список»
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В Перми прошла отчетно-выборная конференция «Единой России»
Пермьстат: рост цен на товары и услуги в крае - 108,9%
Дорожная отрасль - одно из основных направлений в развитии Прикамья
В Перми работают мобильные пункты вакцинации
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 27.01.2022
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