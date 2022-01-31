В Прикамье изменен порядок выдачи рецептов льготникам

В Прикамье в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и COVID-19 внесены изменения в порядок выдачи льготных рецептов на лекарственные препараты. Это сделано для того чтобы исключить необходимость пациентам из групп риска приходить в поликлиники и этим снизить опасность их заражения новой коронавирусной инфекцией.Пациенты, имеющие право на льготное лекарственное обеспечение и при этом входящие в группы риска (возраст 60+, наличие сопутствующих заболеваний, ограничение двигательной активности), будут получать рецепты на дому. Для этого необходимо обратиться в медицинскую организацию по месту прикрепления или пребывания, позвонив по телефону, указанному на официальном сайте учреждения и вызвать медика на дом. Во время звонка необходимо сообщить данные пациента и цель вызова – получение рецепта на лекарственные средства, предоставляемые по льготе. После этого на дом придет врач или фельдшер и выпишет рецепт, либо доставит уже готовый.Тем жителям, которые имеют право на предоставление лекарств на льготных условиях, но не входят в группы риска, для получения рецептов потребуется посетить поликлинику. Но им не придется ожидать приема рядом с другими пациентами, в том числе пришедшими в медучреждение с симптомами ОРВИ, поскольку в каждой поликлинике сейчас есть врачи и фельдшеры, которые специально выделены для выписки льготных рецептов - сообщили в региональном Минздраве.Одиноким маломобильным пациентам осуществляется доставка льготных лекарств из аптек на дом силами волонтеров. Для этого нужно обратиться на горячую линию Общероссийского народного фронта по номеру телефона 8 (800) 200-34-11 и 8 (800)101-92-72. Кроме того, организовать доставку препаратов могут соцработники. Номер телефона скорой социальной помощи 8 (800) 100-83-05. В сельских территориях Прикамья осуществляется доставка лекарств по льготным рецептам в ФАПы.