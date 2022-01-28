Подвели итоги и расставили приоритеты. В Перми прошла отчетно-выборная конференция «Единой России». Сегодня на отчетно-выборной конференции «Единой России» Ринат отвечает за соблюдение санитарных норм. Но за 4 года волонтерской работы он успел освоить множество разных профессий - организовывал спортивные мероприятия, был экологом, помогал пожилым. Ринат Сагидуллин, волонтер: "Просто очень приятно видеть, когда люди искренне говорят слова спасибо".К волонтерскому движению в партии «Единая Россия» вообще особое отношение. Именно добровольцы первыми приходят на помощь врачам в борьбе с пандемией. Появляются новые направления деятельности.Игорь Новоселов сегодня получает партийную награду, как раз за эту работу.Игорь Новоселов, руководитель пермского регионального отделения «Молодой Гвардии» «Единой России»: "Мы доставляем не только продукты, но также оказываем помощь и медицинскому персоналу в call-центрах. Помимо всего этого мы активно сотрудничаем с многофункциональным центром".В отличие от своих бурых собратьев, белый медведь практически никогда не впадает в спячку. Так что даже в середине зимы талисман крупнейшей российской партии продолжает свою активность. Впрочем, так же, как и другие члены этого политического объединения.В целом же конференция — это время подведения итогов работы. В своем выступлении губернатор рассказывает о строительстве жилья, новых социальных объектах, программе газификации. Все это национальные проекты, которые появились по инициативе Президента Владимира Путина и реализуются при прямой поддержке партии «Единая Россия».Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "По итогам 2021 года мы исполнили национальные проекты на 97%, добавив еще один процентный пункт. Ключевая задача, действительно, использовать эту возможность для улучшения всех социальных сфер, от больницы до благоустройства".Традиционно происходит и ротация кадров. В региональном политсовете партии теперь почти половина новых лиц, президиум обновился на четверть. Вячеслав Григорьев сохранил должность секретаря отделения.Вячеслав Григорьев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края: "Строятся школы, строятся дороги, мы в этом являемся опорой для губернатора Пермского края, поэтому оценка, с моей точки зрения субъективной, хорошая. Надеемся, что с новыми силами у нас получится больше, с тем, чтобы наш край, наша страна стала лучше".Игорь Новоселов остался в политсовете, а Ринат Сагидуллин вошел в региональную контрольную комиссию партии. Все это, правда, никак не повлияет на их волонтерскую деятельность, работы только прибавится.